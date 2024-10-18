Як суд покарав чоловіка, який хотів усунути від владу Президента України, ВР і Кабмін

Будівля Івано-Франківського міського суду. Фото: ifm.if.court.gov.ua

Уродженець Мар'їнки Донецької області намагався усунути від влади президента України, Кабінет Міністрів і Верховну Раду. За вчинене чоловіка притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Івано-Франківський міський суд ухвалив 26 вересня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, фігурант разом зі спільником, справу якого розглядають в іншому провадженні, намагався позбавити влади чинних Президента України Володимира Зеленського, уряд та парламент. За планом порушника, підконтрольна йому громадська організація "Коло старійшин України" мала 30 червня провести в Жовтневому палаці Києві "Конгрес громадянського суспільства України" за участю щонайменше п'яти тисяч людей, зокрема громадських діячів, військових і ветеранів. Під час цього "віче" мали відбутися голосування за створення "тимчасового технічного уряду" та вибори членів цього уряду. У подальшому новоспечені урядовці висунули б Зеленському та Верховій Раді ультиматум щодо складання повноважень, а в разі відмови розпочали б насильницьке захоплення влади.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений уклав із прокурором угоду про визнання винуватості. Фігуранта визнали винним у змові з метою насильницької зміни конституційного ладу та захоплення державної влади, засудили до п'яти років позбавлення волі, однак замінили реальний термін покарання двома роками умовного.

Наразі вирок ще не набув законної чинності. Протягом 30 днів від дня проголошення судове рішення можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, на Волині винесли вирок переселенцю з Донецької області. Чоловік, попри те, що ВЛК визнала його придатним до військової служби, відмовився від мобілізації.

Також ми повідомляли, що в Харкові суд обрав покарання для колаборанта. Під час окупації міста Балаклії Харківської області фігурант співпрацював із росіянами, виконуючи обов'язки лісничого та забезпечуючи загарбників деревиною.