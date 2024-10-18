Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Чоловік намагався організувати "віче" для усунення влади — що вирішив суд arrow

Чоловік намагався організувати "віче" для усунення влади — що вирішив суд

18 жовтня 2024 01:32
Чекарьова Марія - редактор
Як суд покарав чоловіка, який хотів усунути від владу Президента України, ВР і Кабмін
Будівля Івано-Франківського міського суду. Фото: ifm.if.court.gov.ua
Чекарьова Марія - редактор

Уродженець Мар'їнки Донецької області намагався усунути від влади президента України, Кабінет Міністрів і Верховну Раду. За  вчинене чоловіка притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Івано-Франківський міський суд ухвалив 26 вересня.

Читайте також:

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, фігурант разом зі спільником, справу якого розглядають в іншому провадженні, намагався позбавити влади чинних Президента України Володимира Зеленського, уряд та парламент. За планом порушника, підконтрольна йому громадська організація "Коло старійшин України" мала 30 червня провести в Жовтневому палаці Києві "Конгрес громадянського суспільства України" за участю щонайменше п'яти тисяч людей, зокрема громадських діячів, військових і ветеранів. Під час цього "віче" мали відбутися голосування за створення "тимчасового технічного уряду" та вибори членів цього уряду. У подальшому новоспечені урядовці висунули б Зеленському та Верховій Раді ультиматум щодо складання повноважень, а в разі відмови розпочали б насильницьке захоплення влади.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений уклав із прокурором угоду про визнання винуватості. Фігуранта визнали винним у змові з метою насильницької зміни конституційного ладу та захоплення державної влади, засудили до п'яти років позбавлення волі, однак замінили реальний термін покарання двома роками умовного.

Наразі вирок ще не набув законної чинності. Протягом 30 днів від дня проголошення судове рішення можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, на Волині винесли вирок переселенцю з Донецької області. Чоловік, попри те, що ВЛК визнала його придатним до військової служби, відмовився від мобілізації.

Також ми повідомляли, що в Харкові суд обрав покарання для колаборанта. Під час окупації міста Балаклії Харківської області фігурант співпрацював із росіянами, виконуючи обов'язки лісничого та забезпечуючи загарбників деревиною.

суд влада судові рішення Івано-Франківська область держпереворот

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

02:02 Залужний оцінив План перемоги Зеленського, а також висловився щодо операції ЗСУ на Курщині

01:32 Українців на кордоні з Німеччиною ретельно перевірять — можуть не впустити у країну

01:32 Чоловік намагався організувати "віче" для усунення влади — що вирішив суд

01:30 Мобілізація жінок може стати обов'язковою — які в них будуть обовʼязки

Термінова новина

00:50 У Києві прогриміли вибухи — подробиці ворожої атаки

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК - 80x80

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК

00:35 Легенда Челсі розповів, що потрібно Мудрику для зміни ролі запасного в клубі

00:32 Словаччина повинна підтримувати Україну — Зеленський назвав головну причину

00:30 У розшуку після оновлення даних — що робити військовозобов'язаному

00:20 У Рівненській області пролунали вибухи — що відомо

00:07 Легендарний воротар назвав перевагу Луніна

02:02 Залужний оцінив План перемоги Зеленського, а також висловився щодо операції ЗСУ на Курщині

01:32 Українців на кордоні з Німеччиною ретельно перевірять — можуть не впустити у країну

01:32 Чоловік намагався організувати "віче" для усунення влади — що вирішив суд

01:30 Мобілізація жінок може стати обов'язковою — які в них будуть обовʼязки

Термінова новина

00:50 У Києві прогриміли вибухи — подробиці ворожої атаки

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК - 80x80

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК

00:35 Легенда Челсі розповів, що потрібно Мудрику для зміни ролі запасного в клубі

00:32 Словаччина повинна підтримувати Україну — Зеленський назвав головну причину

00:30 У розшуку після оновлення даних — що робити військовозобов'язаному

00:20 У Рівненській області пролунали вибухи — що відомо

00:07 Легендарний воротар назвав перевагу Луніна

Ексклюзив

20:57 Скільки українців страждають від стресових розладів — шокуюча цифра від лікаря

16 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує латунь в Україні — ціни на кольорові метали у жовтні

Новина з відео

06:08 Бали та нова система нарахувань — що готують українцям у пенсійній реформі

15 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Картопля по 30 лише початок — як зміняться ціни на продукти в Україні

Новина з фото

06:43 Вбивство чи самогубство — за яких обставин 65 років тому помер Степан Бандера

06:40 Ціни на алюміній продовжують рости — скільки коштують кольорові метали у жовтні

06:07 У НАТО по частинах та удари вглиб РФ — підсумки західного турне Зеленського

14 жовтня 2024
Ексклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — чому не визнають батьківство загиблого військового

Новина з відео

12:36 В Україні створили перший фентезі-світ — хто ці герої та в чому їхня сила

06:16 В Україні зміниться ціна газу — як порахувати, скільки ви заплатите у 2025 році

Text

23:53 Військовий заявив, що у війні мають взяти участь й жінки та пенсіонери

Text

23:52 Електроенергія в Україні подорожчає — експерт назвав коридор цін

Text

18:43 Нардеп заявив, що велика кількість ухилянтів є провалом держави

Text

17:57 Вступ до НАТО та участь військових КНДР у війні в Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

13:12 Деталі розмови Зеленського з Байденом та ракети для України — ефір День.LIVE

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК - 80x80

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК

Text

13:02 Військові скаржаться на відсутність РЕБів на позиціях піхоти

Text

08:00 Нова дата "Рамштайну" та План перемоги України — ефір Ранок.LIVE

Text

07:26 Кім розповів, що по всій Україні мобільні вогневі групи будуть переформатовані

Text

01:55 Більшість ВПО опинилася за межею бідності, — нардеп

Text

00:13 Нардеп заявив, що держава не зможе забезпечити всіх ВПО житлом

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

11 жовтня 2024

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують