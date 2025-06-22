Мужчина с поддельным водительским удостоверением управлял трактором — какое наказание избрал для него суд

Мужчина с фальшивыми правами управлял трактором — решение суда
На Волыни мужчина, не имея водительских прав, управлял трактором. Его оштрафовали.
Об этом говорится в приговоре, который Ратновский районный суд Волынской области принял 6 июня.
Детали дела
Согласно судебным материалам, 29 января на автодороге Ратное — Ковель фигуранта остановили для проверки патрульные. Он предоставил правоохранителям поддельное удостоверение тракториста-машиниста, но те выяснили, что в официальном обращении этот документ не находится.
Решение суда
Во время судебного заседания нарушитель свою вину признал. Мужчина рассказал, что удостоверение купил, потому что не учился в автошколе и не проходил медицинский осмотр. Также он пообещал, что больше подобного не совершит.
За содеянное обвиняемого оштрафовали на 510 гривен. Также он должен заплатить почти 2 800 гривен за привлечение эксперта. Приговор еще можно обжаловать.
Напомним, в Одессе офицер ВСУ выписал себе премию за ранение, которого на самом деле не было. Его приговорили к условному сроку.
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