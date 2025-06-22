Чоловік із підробленим водійським посвідченням керував трактором — яке покарання обрав для нього суд

Тракторист. Фото ілюстративне: istockphoto.com

На Волині чоловік, не маючи водійських прав, керував трактором. Його оштрафували.

Про це йдеться у вироку, який Ратнівський районний суд Волинської області ухвалив 6 червня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, 29 січня на автодорозі Ратне — Ковель фігуранта зупинили для перевірки патрульні. Він надав правоохоронцям підроблене посвідчення тракториста-машиніста, але ті з'ясували, що в офіційному обігу цей документ не перебуває.

Рішення суду

Під час судового засідання порушник свою провину визнав. Чоловік розповів, що посвідчення купив, тому що не навчався в автошколі та не проходив медичний огляд. Також він пообіцяв, що більше подібного не вчинить.

За скоєне обвинуваченого оштрафували на 510 гривень. Також він має сплатити майже 2 800 гривень за залучення експерта. Вирок ще можна оскаржити.

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