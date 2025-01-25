Суд в Ковеле наказал мужчину, который за взятку поступил в ВУЗ, чтобы избежать мобилизации

Судебное заседание. Иллюстративное фото: mediatv.az

Уроженец Борисполя поступил в один из университетов Украины предоставив взятку, чтобы избежать мобилизации. За это ему назначали наказание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, Игорь Обудонов в марте 2023 года решил поступить в Университет Григория Сковороды в Переяславе на дневную форму обучения, чтобы получить отсрочку от мобилизации. Из-за потери бизнеса в Киеве он намеревался начать новое дело в городе Ковель Волынской области.

Как указано в приговоре от 20 января, обвиняемый обратился к знакомой, чей отец имел контакты с руководством университета. Он предложил взятку в размере 1500 долларов за успешную сдачу вступительных экзаменов. После переговоров и передачи средств Обудьонов стал студентом университета. Сразу после зачисления он подал заявление о переводе на дистанционную форму обучения.

В конце первого семестра Игорь Обудонов передал еще 400 долларов за успешное закрытие сессии. Кроме того, по данным следствия, он поспособствовал поступлению в университет еще трем знакомым, используя аналогичную схему.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся.

Решение суда

Судья Ковельского горрайонного суда, Владимир Губарь, вынес приговор, признав Игоря Обудьонова виновным в злоупотреблении влиянием в соответствии с ч. 1 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины. Ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 51 тысячи гривен. Решение суда не является окончательным и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Напомним, недавно мы писали, что Любашевский районный суд Одесской области признал виновным мужчину в уклонении от мобилизации, за что он получил штраф в размере 6 800 гривен. Известно, что военнообязанный сознательно не прибыл в ТЦК для прохождения ВВК.

Также мы сообщали, что в Белой Церкви Киевской области член ВВК брал 40 тысяч за статус "ограниченно годный". Как следствие, его задержали и отправили в СИЗО.