Суд у Ковелі покарав чоловіка, який за хабар вступив до ВНЗ, щоб уникнути мобілізації

Судове засідання. Ілюстративне фото: mediatv.az

Уродженець Борисполя вступив до одного з університетів України надавши хабар, щоб уникнути мобілізації. За це йому призначали покарання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, Ігор Обудьонов у березні 2023 року вирішив вступити до Університету Григорія Сковороди в Переяславі на денну форму навчання, щоб отримати відстрочку від мобілізації. Через втрату бізнесу в Києві він мав намір розпочати нову справу у місті Ковель Волинської області.

Як зазначено у вироку від 20 січня, обвинувачений звернувся до знайомої, чий батько мав контакти з керівництвом університету. Він запропонував хабар у розмірі 1500 доларів за успішне складання вступних іспитів. Після перемовин і передачі коштів Обудьонов став студентом університету. Одразу після зарахування він подав заяву про переведення на дистанційну форму навчання.

Наприкінці першого семестру Ігор Обудьонов передав ще 400 доларів за успішне закриття сесії. Окрім того, за даними слідства, він посприяв вступу до університету ще трьом знайомим, використовуючи аналогічну схему.

Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою провину і розкаявся.

Рішення суду

Суддя Ковельського міськрайонного суду, Володимир Губар, ухвалив вирок, визнавши Ігоря Обудьонова винним у зловживанні впливом відповідно до ч. 1 ст. 369-2 Кримінального кодексу України. Йому було призначено покарання у вигляді штрафу розміром 51 тисяча гривень. Рішення суду не є остаточним і може бути оскаржене в апеляційному порядку.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що Любашівській районний суд Одеської області визнав винним чоловіка в ухиленні від мобілізації, за що він отримав штраф у розмірі 6 800 гривень. Відомо, що військовозобов'язаний свідомо не прибув до ТЦК для проходження ВЛК.

Також ми повідомляли, що у Білій Церкві Київської області член ВЛК брав 40 тисяч за статус "обмежено придатний". Як наслідок, його затримали і відправили у СІЗО.