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Мужчина дважды проигнорировал повестку — что решил суд

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2025 00:33
В Черкасской области за игнорирование повесток судили военнообязанного
Выписывание повестки. Иллюстративное фото: Черниговский ТЦК

Христиновский районный суд Черкасской области вынес приговор по делу об уклонении от воинской обязанности. Мужчина был признан виновным в том, что отказался служить в ВСУ, за что получил наказание.

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, мужчина был признан военно-врачебной комиссией (ВВК) пригодным к военной службе в мае 2024 года. Несмотря на получение двух повесток, он отказался явиться в центр комплектования.

Во время судебного разбирательства обвиняемый признал свою вину и выразил раскаяние. Он пояснил, что не явился в центр комплектования в первую очередь из-за болезни, однако не сообщил о причине своего отсутствия. На повторную повестку он также не явился, заявив о категорическом отказе проходить военную службу.

Решение суда

Суд, проанализировав все материалы дела, признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей 336 Уголовного кодекса Украины. Ему было назначено три года лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Харькове суд назначил наказание местному адвокату. Она за деньги пообещала мужчине помощь в оформлении отсрочки.

А в Ивано-Франковской области мужчина пытался незаконно пересечь украинскую границу. Беглец получил наказание суда.

суд Черкасская область повестки ТЦК и СП военнообязанные судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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