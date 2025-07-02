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Головна Новини дня Чоловік двічі проігнорував повістку — яке покарання суду отримав

Чоловік двічі проігнорував повістку — яке покарання суду отримав

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2025 00:33
На Черкащині за ігнорування повісток судили військовозобов'язаного
Виписування повістки. Ілюстративне фото: Чернігівський ТЦК

Христинівський районний суд Черкаської області виніс вирок у справі про ухилення від військового обов'язку. Чоловік був визнаний винний у тому, що відмовився служити у ЗСУ, за що отримав покарання.

Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, чоловік був визнаний військово-лікарською комісією (ВЛК) придатним до військової служби в травні 2024 року. Попри отримання двох повісток, він відмовився з'явитися до центру комплектування.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою провину та висловив каяття. Він пояснив, що не з'явився до центру комплектування у першу чергу через хворобу, однак не повідомив про причину своєї відсутності.  На повторну повістку він також не з'явився, заявивши про категоричну відмову проходити військову службу.

Рішення суду

Суд, проаналізувавши всі матеріали справи, визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 336 Кримінального кодексу України. Йому було призначено три роки позбавлення волі. 

Раніше повідомлялось, що у Харкові суд призначив покарання місцевій адвокатці. Вона за гроші пообіцяла чоловікові допомогу в оформленні відстрочки.

А в Івано-Франківській області чоловік намагався незаконно перетнути український кордон. Утікач отримав покарання суду.

суд Черкаська область повістки ТЦК та СП військовозобов'язані судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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