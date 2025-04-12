Мужчина продавал боеприпасы и оружие правоохранителям — как его наказал суд

Мукачевский горрайонный суд Закарпатской области. Фото: facebook.com/mukachevo.city.court

В Закарпатской области мужчина продавал оружие и боеприпасы. Эти товары он сбывал правоохранителям.

Об этом говорится в приговоре, который Мукачевский горрайонный суд Закарпатской области вынес 26 марта.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, в 2024 году фигурант продавал правоохранителям, которые проводили оперативные закупки, сначала более 500 боеприпасов и две гранаты с запалами, а затем пистолет-пулемет Scorpion EVO 3 и более ста патронов. От продажи первой партии оружия фигурант получил десять тысяч гривен, а от второй сделки — 800 долларов.

Решение суда

Обвиняемый заключил с прокурором соглашение о признании вины. Закарпатца признали виновным, приговорили к четырем годам лишения свободы, однако заменили этот срок годом условного наказания. Также мужчина должен заплатить 27 тысяч гривен за проведение судебных экспертиз.

На данный момент приговор суда еще не вступил в законную силу. В течение 30 дней со дня провозглашения его можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, в Хмельницкой области солдат украл из воинской части оружие. За это его приговорили к лишению свободы.

Также мы сообщали, что в Киеве приговорили к заключению мужчину, который уклонился от военного призыва. Несмотря на то, что ВВК признала фигуранта пригодным к службе, он написал отказ от мобилизации.