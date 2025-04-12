Чоловік продавав боєприпаси та зброю правоохоронцям — як його покарав суд

Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області. Фото: facebook.com/mukachevo.city.court

У Закарпатській області чоловік продавав зброю та боєприпаси. Ці товари він збував правоохоронцям.

Про це йдеться у вироку, який Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області ухвалив 26 березня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, у 2024 році фігурант продавав правоохоронцям, які проводили оперативні закупки, спочатку понад 500 боєприпасів і дві гранати із запалами, а потім пістолет-кулемет Scorpion EVO 3 і понад сто патронів. Від продажу першої партії зброї фігурант отримав десять тисяч гривень, а від другої оборудки — 800 доларів.

Рішення суду

Обвинувачений уклав із прокурором угоду про визнання винуватості. Закарпатця визнали винним, засудили до чотири років позбавлення волі, однак замінили цей термін роком умовного покарання. Також чоловік має сплатити 27 тисяч гривень за проведення судових експертиз.

Наразі вирок суду ще не набув законної сили. Протягом 30 днів від дня проголошення його можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, у Хмельницькій області солдат украв із військової частини зброю. За це його засудили до позбавлення волі.

Також ми повідомляли, що в Києві засудили до ув'язнення чоловіка, який ухилився від військового призову. Попри те, що ВЛК визнала фігуранта придатним до служби, він написав відмову від мобілізації.