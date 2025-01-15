На Николаевщине обвинили мужчину, который создал группу, чтобы информировать о патрулях ТЦК

Первомайский горрайонный суд Николаевской области. Фото: Первомайский городской суд

Первомайский горрайонный суд Николаевской области, рассмотрев уголовное производство в отношении гражданина города Первомайска, который не работает и ограниченно годен к военной службе, вынес свое решение. Обвиняемый через интернет информировал военнообязанных о патрулях ТЦК.

Об этом сообщается на портале Опендатабот.

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Детали дела

Как выяснилось в ходе следствия, обвиняемый осознавая общественный резонанс вокруг деятельности ТЦК среди лиц, стремящихся уклониться от мобилизации, сознательно препятствовал законной деятельности ВСУ.

Для этого обвиняемый создал публичный канал в мессенджере "Telegram", предоставив себе права администратора. Этот канал был направлен на сбор, консолидацию и распространение информации о местах и времени выдачи повесток.

Кроме того, как администратор группы, обвиняемый поощрял пользователей публиковать информацию о деятельности территориальных центров комплектования и местонахождении групп ТЦК.

Своими действиями обвиняемый совершил уголовное правонарушение, предусмотренное частью первой статьи 114-1 Уголовного кодекса Украины, а именно препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период.

На досудебном следствии обвиняемый и прокурор заключили соглашение о признании виновности, которое подписали. Обвиняемый беспрекословно признал свою вину. Между ним и прокурором была достигнута договоренность о назначении наказания в виде пяти лет лишения свободы.

Что решил суд

Суд, рассмотрев дело, убедился в добровольности заключения обвиняемым соглашения с прокурором. Поскольку условия соглашения не противоречат требованиям Уголовного процессуального кодекса Украины, суд согласился назначить обвиняемому наказание, определенное соглашением.

Суд признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы. Кроме того, суд постановил освободить обвиняемого от отбывания наказания с испытанием на два года.

Напомним, житель Житомирской области прошел ВВК, но не явился на отправку в воинскую часть. Суд признал его виновным и назначил наказание.

Также в Донецкой области патрульные остановили водителя, подозревая его в наркотическом опьянении из-за уставшего вида. Они угрожали ему доставить в ТЦК.