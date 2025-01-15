На Миколаївщині обвинуватили чоловіка, який створив групу, щоб інформувати про патрулі ТЦК

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області. Фото: Первомайський міській суд

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області, розглянув кримінальне провадження щодо громадянина міста Первомайська, який не працює і обмежено придатний до військової служби. Обвинувачений через інтернет інформував військовозобов'язаних про патрулі ТЦК.

Про це повідомляється на порталі Опендатабот.

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Деталі справи

Як з'ясувалось у ході слідства, обвинувачений усвідомлюючи суспільний резонанс навколо діяльності ТЦК серед осіб, які прагнуть ухилитися від мобілізації, свідомо перешкоджав законній діяльності ЗСУ.

Для цього обвинувачений створив публічний канал у месенджері "Telegram", надавши собі права адміністратора. Цей канал був спрямований на збір, консолідацію та поширення інформації про місця та час видачі повісток.

Крім того, як адміністратор групи, обвинувачений заохочував користувачів публікувати інформацію про діяльність територіальних центрів комплектування та місцезнаходження груп ТЦК.

Своїми діями обвинувачений вчинив кримінальне правопорушення, передбачене частиною першою статті 114-1 Кримінального кодексу України, а саме перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період.

На досудовому слідстві обвинувачений і прокурор уклали угоду про визнання винуватості, яку підписали. Обвинувачений беззаперечно визнав свою вину. Між ним і прокурором була досягнута домовленість про призначення покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі.

Що вирішив суд

Суд, розглянувши справу, переконався у добровільності укладання обвинуваченим угоди з прокурором. Оскільки умови угоди не суперечать вимогам Кримінального процесуального кодексу України, суд погодився призначити обвинуваченому покарання, визначене угодою.

Суд визнав обвинуваченого винним та призначив йому покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. Крім того, суд постановив звільнити обвинуваченого від відбування покарання з випробовуванням на два роки.

Нагадаємо, житель Житомирської області пройшов ВЛК, але не з’явився на відправлення до військової частини. Суд визнав його винним та призначив покарання.

Також у Донецькій області патрульні зупинили водія, підозрюючи його у наркотичному сп’янінні через втомлений вигляд. Вони погрожували йому доставити в ТЦК.