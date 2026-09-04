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Число украинцев неуклонно сокращается, — Либанова

Ua ru
4 сентября 2026 06:40
Эксклюзив
Число украинцев неизбежно сокращается, — Либанова Новости.LIVE
Элла Либанова, директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины

Число украинцев неуклонно сокращается, а миллионы украинских беженцев не вернутся в Украину — об этом на международном форуме "Украина Завтра" заявила директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова.

Новини.LIVE приводят основные тезисы выступления

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Украину ждет неизбежная депопуляция

С демографией у нас все плохо, и при любом варианте развития событий нас ждет неизбежная депопуляция. Выход только один — улучшать качество человеческого капитала. То есть делать ставку не на количество, а на качество. Что это означает? Люди должны жить дольше, причем не просто выживать, а жить в трудоспособном, экономически активном и здоровом состоянии.

Во-вторых, люди должны быть образованными. Мы должны готовить инженеров, технарей, строителей. То есть тех, кто сможет развивать украинскую экономику после войны.

В-третьих, мы должны понять, что все 35 лет общество в Украине было значительно сильнее государства. Потенциал гражданского общества не только не исчерпан, но и ещё не измерен. Мы должны привлечь людей, лидеров общественного мнения, общественных лидеров. Короче говоря, привлечь к крайне сложной работе по разъяснению тех вещей, без которых Украина не сможет существовать. Это и будет то общественное единство, которое агрессор пытается разрушить больше всего. Этому нужно помешать.

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Как вернуть миллионы украинцев домой

Если сохраним общественное единство — только тогда сможем думать о возвращении хотя бы трети наших военных мигрантов. Понятно, что ни о каких 50–60% сейчас уже не может быть и речи. Хотя в 22-м году, когда на фронте обстоятельства складывались так, что люди поверили в скорую победу, шансы на это были. На сегодняшний день этого нет.

Тех, кого не сможем вернуть, — должны превратить в лоббистов украинского государства и украинских интересов. Как это делает Израиль, продолжает делать Польша и как это фантастически делает Армения. Они работают не со всеми странами, а с той страной, где проживает наибольшее количество этнических армян.

Мы должны менять отношение украинцев к украинской национальной идее. Её начали пытаться сформировать ещё в начале независимости, это плохо получалось, а в последнее время это уже приобрело такой же характер, как коммунизм. Для этого наша национальная идея должна быть не просто сформулирована, она должна укорениться в умах и сердцах украинцев.

Мы не сможем платить такую зарплату, какую нашим украинцам платят в Германии, а их там более миллиона. И такое качество жизни, как там или в Италии, мы тоже не сможем обеспечить им здесь. Поэтому мы должны использовать другие козыри, которые у нас есть — и это огромный козырь патриотизма.

О возвращении мужчин

Никогда не устаю повторять, что в первые две недели после начала полномасштабной агрессии в Украину вернулись 200 тысяч мужчин. Вернулись, зная о подписанном указе президента и о том, что обратно они уже не смогут уехать. 200 тысяч человек, согласитесь, это много, и с этим нужно считаться.

То есть, мы должны развивать наше гражданское общество и стараться обеспечить надлежащий диалог между ним и государством.

Также не следует забывать, что Украина — унитарное государство, но после войны мы получим несколько различных кластеров с совершенно разными условиями экономического и демографического развития. Ситуация не будет одинаковой, скажем, в Закарпатье или на Буковине, и точно такой же ситуации не будет в Луганской или Сумской областях. Различается геополитическая ситуация, ситуация с безопасностью, и она останется такой на долгие-долгие годы.

Географически мы никуда от этого не денемся, и, к сожалению, наш сосед от нас тоже. Поэтому мы должны думать, как лелеять и развивать человеческий капитал в территориальном смысле, какую степень власти предоставлять местным общинам.

От кого происходят украинцы

Очень много споров о том, откуда мы происходим. Я абсолютно убеждена, что мы происходим, ну, конечно, не из Украинской Советской Социалистической Республики, и не из галицийской части Венгрии, равно как и не из части Российской империи. Более того, я думаю, что мы происходим даже не из Киевской Руси.

Украинский национальный характер сформировался в Запорожской Сечи, и мы происходим именно оттуда. Именно поэтому наши общественные отношения, сила гражданского общества и гендерные проблемы имеют иной характер, чем в европейских странах. Мы должны использовать их опыт, но не можем просто копировать их. Так не получится. Мы другие. И не только потому, что сейчас идет война. Мы другие, у нас другая история и совершенно иная траектория развития.

Я недавно анализировала, какие государства прошли такой же путь развития, как Украина, и не нашла аналогов. Это не означает, что мы уникальны, но мы отличаемся от многих других стран. И если говорить о том, с чего бы я начала, я бы начала с укрепления институтов. Институциональное развитие должно найти своё отражение.

Об искусственном интеллекте

Если искусственный интеллект получит широкое развитие, каких специалистов нам тогда нужно готовить? Если Украина может стать центром военно-промышленного комплекса, кого мы должны готовить? А если не станет, то кого мы должны готовить в таком случае? То есть мы должны думать о потребностях экономики, по крайней мере по основным профессиям, в долгосрочной перспективе.

Какую систему образования строить, какую систему здравоохранения? В Украине нет тенденций к соблюдению стандартов здорового образа жизни. Они просто отсутствуют, а без этого же никуда. И здесь нужно искать экономические рычаги, которые будут стимулировать людей вести здоровый образ жизни.

Напомним, по словам , министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николая Калашника, из-за длительных воздушных тревог в Киеве и области готовятся изменения в комендантский час.

Глава ОПУ Кирилл Буданов прокомментировал идею мобилизации женщин. По его словам, в нынешних условиях она выглядит довольно странной.

 

 

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Галина Остаповец - Журналист
Автор:
Галина Остаповец

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