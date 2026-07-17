Посадовицу Минкульта будут судить за оправдание агрессии РФ

Подозреваемая. Фото: Прокуратура Украины.

В суд направлен обвинительный акт в отношении начальницы одного из отделов Министерства культуры Украины. Ее обвиняют в оправдании вооруженной агрессии России против Украины и распространении пророссийских нарративов.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает Новини.LIVE.

Чиновницу Минкульта будут судить за оправдание агрессии РФ

По данным следствия, чиновница во время частных бесед оправдывала полномасштабное вторжение России в Украину, называя его якобы "законными действиями", а не актом вооруженной агрессии.

Как установили правоохранители, обвиняемая также утверждала, что Украина якобы сама спровоцировала войну и российские удары по энергетической инфраструктуре.

Кроме того, по информации прокуратуры, женщина обсуждала, куда российским войскам было бы "лучше" нанести ракетные удары. Все эти высказывания она делала, находясь в Киеве и зная о последствиях российских атак на украинские города.

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Экспертизы подтвердили, что ее высказывания содержат признаки оправдания вооруженной агрессии РФ против Украины.

В марте 2026 года чиновнице сообщили о подозрении, а после завершения досудебного расследования обвинительный акт передали в суд.

Ее действия квалифицировали по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины — оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенное должностным лицом.

Досудебное расследование проводили следователи Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области при оперативном сопровождении Кибердепартамента Службы безопасности Украины.

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