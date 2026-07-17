Посадовицю Мінкульту судитимуть за виправдання агресії РФ

Підозрювана. Фото: Прокуратура України.

До суду скерували обвинувальний акт щодо начальниці одного з відділів Міністерства культури України. Її обвинувачують у виправдовуванні збройної агресії Росії проти України та поширенні проросійських наративів.

Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає Новини.LIVE.

Посадовицю Мінкульту судитимуть за виправдовування агресії РФ

За даними слідства, посадовиця під час приватних розмов виправдовувала повномасштабне вторгнення Росії в Україну, називаючи його нібито "законними діями", а не актом збройної агресії.

Як встановили правоохоронці, обвинувачена також стверджувала, що Україна нібито сама спровокувала війну та російські удари по енергетичній інфраструктурі.

Крім того, за інформацією прокуратури, жінка обговорювала, куди російським військам було б "краще" завдати ракетних ударів. Усі ці висловлювання вона робила, перебуваючи у Києві та знаючи про наслідки російських атак на українські міста.

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У березні 2026 року посадовиці повідомили про підозру, а після завершення досудового розслідування обвинувальний акт передали до суду.

Її дії кваліфікували за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України — виправдовування збройної агресії РФ проти України, вчинене службовою особою.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Головного управління СБУ у місті Києві та Київській області за оперативного супроводу Кібердепартаменту Служби безпеки України.

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