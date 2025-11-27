Видео
Чиновники похитили более 5,4 млн грн во время закупок для ВСУ

Чиновники похитили более 5,4 млн грн во время закупок для ВСУ

Дата публикации 27 ноября 2025 22:55
Полиция разоблачила схему кражи бюджетных средств для ВСУ в Полтаве
Правоохранители разоблачили фигурантов. Иллюстративное фото: Нацполиция

В Полтаве разоблачили масштабную финансовую аферу во время закупок для нужд местных сил обороны. Полицейские сообщили о подозрении бывшему директору одного из департаментов горсовета, его подчиненным и директору частного предприятия, которые вместе присвоили более 5,4 млн гривен.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины в четверг, 27 ноября.

Читайте также:

Детали дела

По данным следствия, в 2023 году должностные лица организовали закупку 70 спутниковых телефонов с комплектующими для Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки по ценам, значительно превышающим рыночную стоимость оборудования. Для реализации схемы они привлекли частное предприятие, специализирующееся на продаже компьютерной техники и программного обеспечения.

Оперативники собрали доказательства, которые подтвердили противоправные действия служащих. Согласно квалификации следствия, их действия подпадают под статьи о злоупотреблении властью или служебным положением и служебный подлог.

Сейчас всем фигурантам дела грозит до шести лет заключения. Кроме того, правоохранители решают вопрос об избрании меры пресечения для участников преступной схемы.

Напомним, в Киеве правоохранители задержали одного из подозреваемых по делу о растрате более 5,8 миллиарда гривен компании "Укртатнафта".

Ранее стало известно, что депутат Киевсовета присвоила 300 тысяч гривен из бюджета при приватизации помещения.

ВСУ Полтава расследование закупки Нацполиция
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
