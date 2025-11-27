Поліція викрила схему крадіжки бюджетних коштів для ЗСУ у Полтаві

Правоохоронці викрили фігурантів. Ілюстративне фото: Нацполіція

У Полтаві викрили масштабну фінансову оборудку під час закупівель для потреб місцевих сил оборони. Поліцейські повідомили про підозру колишньому директору одного з департаментів міськради, його підлеглим та директору приватного підприємства, які разом привласнили понад 5,4 млн гривень.

Про це повідомляє Національна поліція України у четвер, 27 листопада.

Деталі справи

За даними слідства, у 2023 році посадовці організували закупівлю 70 супутникових телефонів із комплектуючими для Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за цінами, що значно перевищували ринкову вартість обладнання. Для реалізації схеми вони залучили приватне підприємство, що спеціалізується на продажу комп’ютерної техніки та програмного забезпечення.

Оперативники зібрали докази, які підтвердили протиправні дії службовців. Відповідно до кваліфікації слідства, їхні дії підпадають під статті про зловживання владою або службовим становищем та службове підроблення.

Наразі усім фігурантам справи загрожує до шести років ув’язнення. Крім того, правоохоронці вирішують питання щодо обрання запобіжних заходів для учасників злочинної схеми.

