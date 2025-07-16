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Главная Новости дня Чиновники не подали вовремя декларации — как суд их наказал

Чиновники не подали вовремя декларации — как суд их наказал

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2025 10:02
В Ковеле судили двух работников за несвоевременно поданные декларации
Мужчина подает декларацию. Иллюстративное фото: Freepik

Ковельский горрайонный суд с участием прокуроров Ковельской окружной прокуратуры признал виновными в коррупционных правонарушениях двух работников Управления инспекционной деятельности Западного межрегионального управления Гоструда. Они не подали вовремя декларации.

Об этом говорится в сообщении Волынской областной прокуратуры.

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Детали дела

Как установлено в суде, один из должностных лиц без уважительных причин несвоевременно подал ежегодную электронную декларацию за 2023 год, нарушив требования статьи 45 Закона Украины "О предотвращении коррупции". Другой работник аналогично нарушил сроки подачи деклараций за 2021 и 2022 годы, а также не подал вовремя декларацию при увольнении и после увольнения.

Протоколы об административных правонарушениях, связанных с коррупцией, составили полицейские Управления стратегических расследований Нацполиции в Волынской области.

Решение суда

Суд признал обоих должностных лиц виновными в нарушении требований финансового контроля по ч. 1 ст. 172-6 КУоАП и назначил им административное взыскание в виде штрафа. Оба нарушителя уже оплатили назначенное наказание.

Ранее мы писали, что жена одного из прокуроров снялась в эпизоде реалити-шоу "Супермама" на СТБ, где рассказала об аренде дома в Буче площадью 130 кв. м. После обнаружения, что прокурор не задекларировал эти расходы, его уволили с должности.

А у чиновника ТЦК в Одесской области нашли скрытое имущество на 7 млн.

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Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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