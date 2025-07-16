У Ковелі судили двох працівників за несвоєчасно подані декларації

Чоловік подає декларацію. Ілюстративне фото: Freepik

Ковельський міськрайонний суд за участі прокурорів Ковельської окружної прокуратури визнав винними у корупційних правопорушеннях двох працівників Управління інспекційної діяльності Західного міжрегіонального управління Держпраці. Вони не подали вчасно декларації.

Про це йдеться у повідомленні Волинської обласної прокуратури.

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Деталі справи

Як встановлено в суді, один із посадовців без поважних причин несвоєчасно подав щорічну електронну декларацію за 2023 рік, порушивши вимоги статті 45 Закону України "Про запобігання корупції". Інший працівник аналогічно порушив терміни подачі декларацій за 2021 та 2022 роки, а також не подав вчасно декларацію при звільненні та після звільнення.

Протоколи про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, склали поліцейські Управління стратегічних розслідувань Нацполіції у Волинській області.

Рішення суду

Суд визнав обох посадовців винними у порушенні вимог фінансового контролю за ч. 1 ст. 172-6 КУпАП і призначив їм адміністративне стягнення у вигляді штрафу. Обидва порушники вже сплатили призначене покарання.

Раніше ми писали, що дружина одного з прокурорів знялася в епізоді реаліті-шоу "Супермама" на СТБ, де розповіла про оренду будинку в Бучі площею 130 кв. м. Після виявлення, що прокурор не задекларував ці витрати, його звільнили з посади.

А у посадовця ТЦК на Одещині знайшли приховане майно на 7 млн.