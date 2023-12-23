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Изменились ли цели РФ на войне в Украине — в ГУР назвали главные страхи Кремля

23 декабря 2023 05:47
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Изменились ли цели РФ на войне в Украине — в ГУР назвали главные страхи Кремля
Президент РФ Владимир Путин. Фото: российские СМИ
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

В Кремле изо всех сил пытаются недопустить смены режима, который в последние годы ужесточается. Кроме того, там опасаются фрагментации или распада РФ на отдельные части, что выглядит вполне вероятным, пока президент РФ Путин "отвлекается" на завоевание других территорий.

Мнение об этом озвучил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий в ходе дискуссии "Украина и мир впереди 2024 года".

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Главные страхи Кремля

Скибицкий очертил две вещи, которых больше всего боятся в РФ.

"Больше всего они боятся? Очень просто, двух вещей. Первое — это изменение режима в Москве. И второе — это фрагментация или распад России. Соответственно, для того, чтобы это сохранить, россия и проводит такую политику, которая есть на сегодняшний день" , — заявил Вадим Скибицкий.

Там добавляют, что задачи РФ на войне остаются неизменными.

Это выход на админграницы Донецкой и Луганской областей и сохранение контроля за всеми временно оккупированными украинскими территориями.

"Цели, которые ставил перед собой пути относительно проведения так называемой "сво", — не достигнуты ни в 2022, ни в 2023 году. Он их просто переносит на следующий год", — отметил Вадим Скибицкий.

Напомним, ранее в ГУР рассказали, что российская оборонная промышленность производит больше ракет, чем до начала полномасштабного вторжения в Украину. Но постоянные ракетные атаки по Украине не разрешают ей увеличивать свой резерв.

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