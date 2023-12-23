Чи змінилися цілі РФ на війні в Україні — у ГУР назвали головні страхи Кремля

Президент РФ Володимир Путін. Фото: російські ЗМІ

У Кремлі з усіх сил намагаються недопустити зміни режиму, який останніми роками стає все жорсткішим. Крім того, там побоюються фрагментеції чи розпаду РФ на окремі частини, що виглядає цілком ймовірним, поки президент РФ Путін "відволікається" на завоювання інших територій.

Думку про це озвучив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький під час дискусії "Україна та світ попереду 2024".

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Скібіцький окреслив дві речі, яких найбільше бояться в РФ.

"Найбільше чого вони бояться? Дуже просто, двох речей. Перше — це зміна режиму в москві. І друге — це фрагментація або розпад рф. Відповідно, для того, щоб це зберегти, росія й проводить таку політику, яка є на сьогодні", — заявив Вадим Скібіцький.

Там додають, що завдання РФ на війні залишаються незмінними.

Це вихід на адмінкордони Донецької та Луганської областей та збереження контролю над усіма тимчасово окупованими українськими територіями.



"Цілі, які ставив перед собою путін щодо проведення так званої "сво", — не досягнуті ані в 2022, ні в 2023 році. Він їх просто переносить на наступний рік", — зазначив Вадим Скібіцький.

Нагадаємо, раніше в ГУР розповіли, що російська оборонна промисловість наразі виробляє більше ракет, аніж до початку повномасштабного вторгнення в Україну. Але постійні ракетні атаки по Україні не дозволяють їй збільшувати свій резерв.