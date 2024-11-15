Россияне заявили, что зашли в село на Черниговщине — в ГПСУ опровергли

Украинские пограничники на границе. Фото: ГПСУ

В Государственной пограничной службе Украины опровергли заявление российских пропагандистов о том, что их диверсионно-разведывательная группа зашла в село Гремяч на Черниговщине. Как сообщили в ГПСУ, данная информация не соответствует действительности.

Об этом сообщила пресс-служба ГНСУ в пятницу, 15 ноября.

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"Заявление российских пропагандистов о том, что ДРГ зашла в село Гремяч на Черниговщине, не соответствует действительности", — говорится в сообщении ГПСУ.

Как сообщили в ГПСУ, мост через реку Судость, возле которого диверсанты противника установили триколор, они не переходили.

"Территория, где от границы действовала диверсионная группа, фактически отрезана реками, а в населенных пунктах, находящихся между реками и границей, никто не проживает. К тому же, из-за постоянного подтопления территории там невозможно обустраивать надлежащие фортификационные укрепления", — прокомментировали пограничники.

В Госпогранслужбе подчеркнули, что Силы обороны Украины контролируют это направление и посоветовали гражданам не поддаваться информационно-психологическому воздействию со стороны противника.

Сообщение ГПСУ. Фото: скриншот

Напомним, украинские пограничники наблюдают снижение активности вражеских диверсионно-разведывательных групп на границах. Однако оккупанты не прекращают минировать пограничники.

Ранее Новини.LIVE писали, что бойцы ГПСУ успешно отразили одну из самых массированных атак российских оккупантов в Харьковской области. Позицию украинских защитников пытались штурмовать 50 единиц бронированной техники на Купянском направлении.