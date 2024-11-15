Росіяни заявили, що зайшли в село на Чернігівщині — в ДПСУ спростували

Українські прикордонники на кордоні. Фото: ДПСУ

У Державній прикордонній службі України спростували заяву російських пропагандистів про те, що їхня диверсійно-розвідувальна група зайшла у село Гремʼяч на Чернігівщині. Як повідомили в ДПСУ, дана інформація не відповідає дійсності.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ у п'ятницю, 15 листопада.

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"Заява російських пропагандистів про те, що ДРГ зайшла у село Гремʼяч на Чернігівщині, не відповідає дійсності", — йдеться в повідомленні ДПСУ.

Як повідомили в ДПСУ, міст через річку Судость, біля якого диверсанти противника встановили триколор, вони не переходили.

"Територія, де від кордону діяла диверсійна група, фактично відрізана річками, а у населених пунктах, що знаходяться між річками і кордоном, ніхто не проживає. До того ж, через постійне підтоплення території там неможливо облаштовувати належні фортифікаційні укріплення", — прокоментували прикордонники.

У Держприкордонслужбі підкреслили, що Сили оборони України контролюють цей напрямок та порадили громадянам не піддаватися інформаційно-психологічному впливу з боку противника.

Допис ДПСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, українські прикордонники спостерігають зниження активності ворожих диверсійно-розвідувальних груп на кордонах. Проте окупанти не припиняють мінувати прикордоння.

Раніше Новини.LIVE писали, що бійці ДПСУ успішно відбили одну з наймасованіших атак російських окупантів у Харківській області. Позиції українських захисників намагалися штурмувати 50 одиниць броньованої техніки на Куп'янському напрямку.