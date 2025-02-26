Ситуация на ЧАЭС — насколько реальна угроза взрыва

Спасатели тушат очаги тления на "Укрытии". Фото: ГСЧС Украины

На Чернобыльской атомной электростанции продолжаются работы по ликвидации последствий российской атаки дроном по объекту "Укрытие". Работники ГСЧС Украины выявляют новые очаги тления и вскрывают конструкции для тушения, что вызывает беспокойство у населения, может ли произойти взрыв на ЧАЭС.

Эксперты в интервью "Укринформ" объяснили, какие риски по взрыву существуют на Чернобыльской атомной электростанции после российской атаки.

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Эксперт по радиационной безопасности Александр Купный пояснил, что объект "Укрытие", который накрывает разрушенный четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС, оборудован усовершенствованной системой подавления пыли.

Тушение тления на ЧАЭС. Фото: ГСЧС Киевской области

По словам эксперта по радиационной безопасности Александра Купного, специальные растворы, распыляемые через форсунки внутри объекта, образуют прочную полимерную пленку. Благодаря этому даже в случае обвала внутри не произойдет взрыв, хотя и возможен выброс аэрозолей и пыли. Таким образом, часть пыли останется под аркой, другая попадет в мощную систему вытяжной вентиляции с фильтрами. Купный считает, что эти фильтры очистят основную массу загрязненного воздуха. Небольшая часть веществ может просочиться через щели арки, но это приведет к локальной радиационной аварии, ограниченной территорией промзоны ЧАЭС.

Спасатели выполняют ликвидационные работы. Фото: ГСЧС Киевской области

Чтобы радиоактивные частицы распространились за пределы 30-километровой зоны, необходим мощный взрыв, который поднял бы облако на несколько сотен метров вверх. Такой сценарий возможен только в условиях, подобных катастрофе 1986 года, когда радиоактивный выброс достиг высоты 1,5 км. По оценкам Купного, нынешняя ситуация на ЧАЭС не предусматривает таких рисков, хотя ситуация остается непредсказуемой.

Безопасность ЧАЭС должна быть приоритетом всего мира

Эксперты отмечают, что состояние конструкций "Укрытия" и четвертого энергоблока нельзя оценить с полной точностью. По словам специалиста из Чернобыльской зоны Ярослава Емельяненко, риски, связанные с ЧАЭС, касаются не только Украины, но и всего мира.

"Мир должен понять: это не проблема только Украины, НБК накрывает энергоблок, который является угрозой для всего мира, и страны, которые заботятся о радиационной безопасности своих территорий, должны были бы присоединиться к защите ЧАЭС и других ядерных объектов Украины от РФ", — такое мнение высказывает Ярослав Емельяненко.

Напомним, Россия атаковала 14 февраля ЧАЭС дроном, который содержал фугасный заряд. Беспилотник повредил крышу саркофага "Укрытие".

Также глава Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Григорий Ищенко объяснил, может ли Чернобыль стать туристическим местом.