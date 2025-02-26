Ситуація на ЧАЕС — наскільки реальна загроза вибуху

Рятувальники гасять осередки тління на "Укритті". Фото: ДСНС України

На Чорнобильській атомній електростанції тривають роботи з ліквідації наслідків російської атаки дроном по об'єкту "Укриття". Працівники ДСНС України виявляють нові осередки тління і розкривають конструкції для гасіння, що викликає занепокоєння у населення, чи може статися вибух на ЧАЕС.

Експерти в інтерв'ю "Укрінформ" пояснили, які ризики щодо вибуху існують на Чорнобильській атомній електростанції після російської атаки.

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Експерт з радіаційної безпеки Олександр Купний пояснив, що об'єкт "Укриття", який накриває зруйнований четвертий енергоблок Чорнобильської АЕС, обладнаний удосконаленою системою подавлення пилу.

Гасіння тління на ЧАЕС. Фото: ДСНС Київщини

За словами експерта з радіаційної безпеки Олександра Купного, спеціальні розчини, що розпилюються через форсунки всередині об’єкта, утворюють міцну полімерну плівку. Завдяки цьому навіть у разі обвалу всередині не відбудеться вибух, хоча й можливий викид аерозолів та пилу. Таким чином, частина пилу залишиться під аркою, інша потрапить до потужної системи витяжної вентиляції з фільтрами. Купний вважає, що ці фільтри очистять основну масу забрудненого повітря. Невелика частина речовин може просочитися через щілини арки, але це призведе до локальної радіаційної аварії, обмеженої територією промзони ЧАЕС.

Рятувальники виконують ліквідаційні роботи. Фото: ДСНС Київщини

Щоб радіоактивні частки поширилися за межі 30-кілометрової зони, необхідний потужний вибух, що підняв би хмару на кількасот метрів угору. Такий сценарій можливий лише за умов, подібних до катастрофи 1986 року, коли радіоактивний викид досяг висоти 1,5 км. За оцінками Купного, нинішня ситуація на ЧАЕС не передбачає таких ризиків, хоча ситуація залишається непередбачуваною.

Безпека ЧАЕС має бути пріоритетом усього світу

Експерти наголошують, що стан конструкцій "Укриття" та четвертого енергоблоку не можна оцінити з повною точністю. За словами фахівця з Чорнобильської зони Ярослава Ємельяненка, ризики, пов’язані з ЧАЕС, стосуються не лише України, а й усього світу.

"Світ має зрозуміти: це не проблема тільки України, НБК накриває енергоблок, який є загрозою для всього світу, і країни, які піклуються про радіаційну безпеку своїх територій, мали б долучитися до захисту ЧАЕС та інших ядерних об’єктів України від РФ", — таку думку висловлює Ярослав Ємельяненко.

Нагадаємо, Росія атакувала 14 лютого ЧАЕС дроном, який містив фугасний заряд. Безпілотник пошкодив дах саркофага "Укриття".

Також очільник Державного агентства України з управління зоною відчуження Григорій Іщенко пояснив, чи може Чорнобиль стати туристичним місцем.