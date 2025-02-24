Глава ГУР объяснил, от чего зависит количество пусков дронов-камикадзе на Украину

Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов выступал на форуме "Украина. Год 2025", после которого отвечал на вопросы журналистов. Помимо прочего он ответил нашей корреспондентке Галине Остаповец об интенсивности дальнейших атак российских дронов-камикадзе на Украину.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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По словам Кирилла Буданова, недавний печальный рекорд в 265 дронов по Запорожской области россияне вряд ли смогут повторить. Количество запущенных "Шахедов", а в среднем оккупанты запускают около 150 штук каждую ночь, зависит от количества команд операторов этих дронов.

"В среднем оккупанты запускают до 150 штук дронов. Все зависит от количества экипажей для запуска дронов. Они могут собрать еще несколько таких экипажей, но их не так уж и много у россиян", — заявил Буданов.

Ранее мы сообщали, что, по информации Буданова, у российских оккупантов, которые используют "серые" (нелегальные) станции Starlink, уже зафиксированы проблемы. Им уже США выключали связь.

Также глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов предполагает, что сегодня Россия может нанести ракетный удар по Украине. Это связано с третьей годовщиной полномасштабного вторжения.