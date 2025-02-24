Голова ГУР пояснив, від чого залежить кількість пусків дронів-камікадзе на Україну

Голова ГУР Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE

Голова Головного управління розвідки Кирило Буданов виступав на форумі "Україна. Рік 2025", після якого відповідав на запитання журналістів. Крім іншого, він відповів нашій кореспондентці Галині Остаповець про інтенсивність подальших атак російських дронів-камікадзе на Україну.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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За словами Кирила Буданова, нещодавній сумний рекорд у 265 дронів по Запорізькій області росіяни чи навряд зможуть повторити. Кількість запущених "Шахедів", а в середньому окупанти запускають близько 150 штук щоночі, залежить від кількості команд операторів цих дронів.

"В середньому окупанти запускають до 150 штук дронів. Все залежить від кількості екіпажів для запуску дронів. Вони можуть зібрати ще декілька таких екіпажів, але їх не так вже і багато у росіян", — заявив Буданов.

Раніше ми повідомляли, що, за інформацією Буданов, у російських окупантів, які використовують "сірі" (нелегальні) станції Starlink, вже зафіксовані проблеми. Їм вже США вимикали зв'язок.

Також очільник Головного Управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов припускає, що сьогодні Росія може завдати ракетного удару по Україні. Це пов'язано з третьою річницею повномасштабного вторгнення.