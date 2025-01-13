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Получает ли Украина российский газ, контролируя Суджу

13 января 2025 01:48
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Коболев заявил, что Украина не получает российский газ несмотря на контроль Суджи
Бывший председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев. Фото: скриншот из видео
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

С 1 января 2025 года Украина прекратила транзит российского газа в Европу. Однако многие украинцы думают, что благодаря тому, что ВСУ до сих пор находятся в Курской области и контролируют газоизмерительную станцию в Судже, то Украина до сих пор получает газ, хотя это не так.

Об этом в интервью "Украинской правде" сказал бывший председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

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Коболев пояснил, что в связи с тем, что Украина не продлила контракт по транзиту российского газа, Россия перекрыла вентиль, который территориально находится дальше, чем Суджа (то есть там, где нет ВСУ и территория под контролем Москвы). Именно контракт был главной причиной перекрытия вентиля.

"Это было как нажатие воображаемой кнопки в Киеве, а уже потом, физически, "Газпром" не имея возможности этот газ учитывать и куда-то поставлять, (перекрыл вентиль. — Ред.)", — сказал Коболев.

Также он рассказал, что кроме транзитного соглашения, надо было еще продлить соглашение о присоединении операторов. То есть, это целый набор формальных вещей, которые должны состояться, но не состоялись.

"И из-за этого "Газпром" был вынужден фактически остановить поставки где-то восточнее Суджи", — резюмировал бывший председатель правления НАК "Нафтогаз Украины".

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возвращение словацкого премьер-министра Роберта Фицо из отпуска. Как проинформировал президент, после остановки транзита российского газа украинская сторона предложила Словакии помощь в адаптации.

Также мы писали, сколько украинцев будут платить за газ уже в феврале 2025 года.

Нафтогаз Украина газ Россия транзит Суджа

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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