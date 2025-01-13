Коболєв заявив, що Україна не отримує російський газ попри контроль Суджі

Колишній голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв. Фото: скриншот з відео

З 1 січня 2025 року Україна припинила транзит російського газу до Європи. Проте багато українців думають, що завдяки тому, що ЗСУ досі перебувають в Курській області і контролюють газовимірювальну станцію у Суджі, то Україна досі отримує газ, хоча це не є так.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" сказав колишній голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

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Коболєв пояснив, що у зв'язку з тим, що Україна не продовжила контракт щодо транзиту російського газу, Росія перекрила вентиль, який територіально знаходиться далі, ніж Суджа (тобто там, де немає ЗСУ і територія під контролем Москви). Саме контракт був головною причиною перекриття вентиля.

"Це було як натискання уявної кнопки в Києві, а вже потім, фізично, "Газпром" не маючи можливості цей газ обліковувати і кудись постачати, (перекрив вентиль. — Ред.)", — сказав Коболєв.

Також він розповів, що крім транзитної угоди, треба було ще продовжити угоду про приєднання операторів. Тобто, це цілий набір формальних речей, які мають відбутися, але не відбулися.

"І через це "Газпром" був вимушений фактично зупинити постачання десь східніше від Суджі", — резюмував колишній голова правління НАК "Нафтогаз України".

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський прокоментував повернення словацького прем'єр-міністра Роберта Фіцо з відпустки. Як поінформував президент, після зупинки транзиту російського газу українська сторона пропонувала Словаччині допомогу в адаптації.

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