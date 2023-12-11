Можно ли основать государство на Марсе — ответ украинского инженера

Космонавты на Марсе. Фото иллюстративное: Freepik

Человечество не оставляет намерений освоить космос. Это возможно, впрочем, для этого уходит много времени.

Такое мнение высказал глава Марсианской исследовательской станции, украинский инженер Сергей Акимов в эфире телемарафона.

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Он говорит, что Марсом возможно завладеть, но это возможно при условии, что колонии становятся самостоятельными и будут производить все необходимое для жизни без помощи Земли.

"Для этого нужно очень много времени — века, может даже тысячелетия — трудно сказать" , — заявил он.

Напомним, компания миллиардера Илона Маска SpaceX вывела на орбиту еще 23 спутника Starlink. Случилось это сегодня, 7 декабря.

Добавим, учёные продолжают исследовать нашу Солнечную систему. И новые наблюдения действительно удивляют, ведь было обнаружено необычное планетарное тело, приближающееся к Солнцу так же близко, как Сатурн, и удаляется так же далеко, как Уран. Кроме того, вокруг странного космического объекта существует диск из пыли, который изменяет форму и может имитировать кольца, как у планет.