Чи можна заснувати державу на Марсі — відповідь українського інженера

Космонавти на Марсі. Фото ілюстративне: Freepik

Людство не полишає намірів освоїти космос. Це можливо, утім, для цього потрібно багато часу.

Таку думку висловив очільник Марсіанської дослідницької станції, український інженер Сергій Якимов в ефірі телемарафону.

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Він каже, що Марсом можливо заволодіти, але це можливо за умови, якщо колонії станують самрстійними і будуть виробляти все необхідне для життя без допомоги Землі.

"Для цього потрібно дуже багато часу — століття, може навіть тисячоліття — важко сказати", — заявив він.

Нагадаємо, компанія мільярдера Ілона Маска SpaceX вивела на орбіту ще 23 супутники Starlink. Сталося це сьогодні, 7 грудня.

Додамо, вчені продовжують досліджувати нашу Сонячну систему. І нові спостереження дійсно дивують, адже було виявлене незвичне планетарне тіло, яке наближається до Сонця так само близько, як Сатурн, і віддаляється так само далеко, як Уран. Крім того, навколо дивного космічного об'єкта існує диск із пилу, який змінює форму і може імітувати кільця, як у планет.