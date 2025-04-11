Россия хочет признания Крыма российским - комментарий Чубарова - новости

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Международное сообщество никогда не признает украинским оккупированный полуостров Крым российским, как этого хотел бы Кремль. Даже если допустить такие действия со стороны нынешней администрации Дональда Трампа.

Об этом Новини.LIVE председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

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"Сложно прогнозировать предложения со стороны новой администрации Трампа, но если допустить, что Трамп может признать Крым российским, это решение точно не будет реализовано. Украина и украинцы не дадут этому ходу, а наши партнеры еще больше объединятся вокруг нас", — считает Чубаров.

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По его словам, даже если такое предложение и прозвучит (признание Крыма российским. — Ред.) — мир поймет, что непосредственная угроза нависает и над ним.

"Поэтому они еще больше будут убеждены в том, что защищая нас — они защищают себя. Тот, кто допускает, что Украина может уступить свои территории — дает индульгенцию Путину на уничтожение крымскотатарского народа и на новые войны против человечества", — подытожил Чубаров.

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Напомним, по данным журналистов издания "Крымский ветер", оккупанты опасаются атак ВСУ по заводам на оккупированном полуострове Крым. В частности, бухту судостроительного завода "Залив" в Керчи охраняет речной артиллерийский катер.

Также согласно публикациям издания, россияне обустроили укрытия и огневые точки вдоль дороги от Черноморского до Евпатории и Сак.

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