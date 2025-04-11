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Чи може світ визнати Крим російським, — думка Чубарова

11 квітня 2025 06:50
Галина Остаповець - Журналіст
Росія хоче визнання Криму російським - коментар Чубарова - новини
Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Галина Остаповець - Журналіст

Міжнародна спільнота ніколи не визнає українським окупований півострів Крим російським, як цього хотів би Кремль. Навіть якщо допустити такі дії з боку нинішньої адміністрації Дональда Трампа.

Про це Новини.LIVE голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. 

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"Складно прогнозувати пропозиції з боку нової адміністрації Трампа, але якщо допустити, що Трамп може визнати Крим російським, це рішення точно не буде реалізованим. Україна та українці не дадуть цьому ходу, а наші партнери ще більше обʼєднаються навколо нас", — вважає Чубаров.

За його словами, навіть якщо така пропозиція і пролунає (визнання Крим російським. — Ред.) — світ зрозуміє, що безпосередня загроза нависає і над ним. 

"Тому вони ще більше будуть переконані в тому, що захищаючи нас — вони захищають себе. Той, хто допускає, що Україна може поступитися своїми територіями — дає індульгенцію Путіну на знищення кримськотатарського народу і на нові війни проти людства", — підсумував Чубаров.

Нагадаємо, за даними журналістів видання "Кримський вітер", окупанти побоюються атак ЗСУ по заводах на окупованому півострові Крим. Зокрема, бухту суднобудівного заводу "Затока" у Керчі охороняє річковий артилерійський катер. 

Також згідно з публікаціями видання, росіяни облаштували укриття та вогневі точки уздовж дороги від Чорноморського до Євпаторії так Сак.

США Крим окупація війна в Україні війна Росія
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