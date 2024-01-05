Есть ли место россиянам в международном спорте — ответ футболиста-военного

Экс-игрок киевского "Динамо", военнослужащий бригады "Буревій" Владислав Ващук. Фото: скриншот

Бывший футболист киевского "Динамо", военнослужащий бригады НГУ "Буревой" Владислав Ващук рассказал, имеют ли право россияне участвовать в международном спорте . По мнению эксигровца "бело-синих", российским спортсменам следует бояться украинских.

Об этом он рассказал в интервью Deutsche Welle .

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"Я не понимаю российских спортсменов, которые поедут на Олимпиаду, или Чемпионат мира. Что они хотят до нас донести? Они пришли с войной до нас. И они хотели бы где-то там, может, в Париже, в Ирландии или Исландии хотели бы общаться? С ними нет общения", - сказал Ващук.

В то же время эксфутболист подчеркнул, что нашим спортсменам нужно ехать на спортивные соревнования такого уровня.

"Нашим спортсменам нужно ехать. Нам стоит участвовать, пусть они боятся, а не мы. Поэтому и Олимпийский комитет, и все остальные комитеты должны сделать для себя вывод, что мы должны участвовать в этих соревнованиях для того, чтобы они не приехали" , – высказал свое мнение Владислав Ващук.

Напомним, что ранее стало известно, что, несмотря на решение Международного олимпийского комитета вернуть россиян и белорусов на Олимпийские игры-2024 в нейтральном статусе, не все виды спорта их пропустят. Принципиально против участия двух стран выступают в легкой атлетике.

В то же время исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Матвей Бидный заявил , что Украина вместе со спортсменами будет решать, принимать ли участие в Олимпийских Играх-2024.