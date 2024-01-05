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Чи є місце росіянам у міжнародному спорті — відповідь футболіста-військового

5 січня 2024 21:34
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Чи є місце росіянам у міжнародному спорті — відповідь футболіста-військового
Ексгравець київського "Динамо", військовослужбовець бригади "Буревій" Владислав Ващук. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Колишній футболіст київського "Динамо", військовослужбовець бригади НГУ "Буревій" Владислав Ващук розповів, чи мають право росіяни брати участь в міжнародному спорті. На думку ексгравця "біло-синіх", російським спортсменам варто боятися українських.

Про це він розповів в інтерв'ю Deutsche Welle.

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"Я не розумію російських спортсменів, які поїдуть на Олімпіаду, чи Чемпіонат світу. Що вони хочуть до нас донести? Вони прийшли з війною до нас. І вони хотіли б десь там, може, в Парижі, чи в Ірландії, чи Ісландії хотіли б спілкуватися? З ними немає спілкування", — сказав Ващук.

Натомість ексфутболіст наголосив, що нашим спортсменам треба їхати на спортивні змагання такого рівня.

"Нашим спортсменам треба їхати. Нам варто брати участь, хай вони бояться, а не ми. Тому і Олімпійський комітет, і всі інші комітети повинні зробити для себе висновок, що ми повинні брати участь в цих змаганнях для того, аби вони не приїхали", — висловив свою думку Владислав Ващук. 

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що попри рішення Міжнародного олімпійського комітету повернути росіян та білорусів на Олімпійські ігри-2024 у нейтральному статусі, не всі види спорту їх пропустять. Принципово проти участі цих двох країн виступають у легкій атлетиці.

Водночас виконувач обов’язків міністра молоді та спорту Матвій Бідний заявив, Україна разом зі спортсменами буде вирішувати, чи приймати участь в Олімпійських Іграх-2024. 

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