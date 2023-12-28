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Есть ли средства на мобилизацию и когда ждать самолетов F-16 — эфир Новини.LIVE

28 декабря 2023 08:10
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Есть ли средства на мобилизацию и когда ждать самолетов F-16 — эфир Новини.LIVE
Коллаж Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Есть ли у Украины средства на мобилизацию, кто может получить бронирование и когда ждать на фронте самолетов F-16. Об этом не только поговорят гости студии Новини.LIVE

Эфир можно посмотреть на YouTube-канале Новини.LIVE.

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Эфир Новини.LIVE

Сегодня гостями студии Новини.LIVE стали:

  • Ростислав Балабан — политолог,
  • Андрей Новак — Председатель Комитета экономистов Украины,
  • Петр Черник — военный аналитик, полковник,
  • Алексей Буряченко — кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин".

Они обсудят бюджет Украины для мобилизации, ведь недавно в Минфине заявили, что не знают, где брать деньги для этого. Новые правила бронирования военной службы. Теперь бронируются только чиновники категории А, в то же время категории Б и В только до 50% от общего количества военнообязанных. И прибытие первой партии самолетов F-16. Прогнозируется, что это может произойти примерно в течение недели, то есть еще до конца 2023 года.

Напомним, недавно спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украине нужны истребители F-16 с полным комплектом. По его словам, речь идет о пилотах, инженерах, вооружениях, специалистах и инфраструктуре.

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