Есть ли средства на мобилизацию и когда ждать самолетов F-16 — эфир Новини.LIVE

Коллаж Новини.LIVE

Есть ли у Украины средства на мобилизацию, кто может получить бронирование и когда ждать на фронте самолетов F-16. Об этом не только поговорят гости студии Новини.LIVE

Эфир можно посмотреть на YouTube-канале Новини.LIVE.

Читайте также:

Эфир Новини.LIVE

Сегодня гостями студии Новини.LIVE стали:

Ростислав Балабан — политолог,

Андрей Новак — Председатель Комитета экономистов Украины,

Петр Черник — военный аналитик, полковник,

Алексей Буряченко — кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин".

Они обсудят бюджет Украины для мобилизации, ведь недавно в Минфине заявили, что не знают, где брать деньги для этого. Новые правила бронирования военной службы. Теперь бронируются только чиновники категории А, в то же время категории Б и В только до 50% от общего количества военнообязанных. И прибытие первой партии самолетов F-16. Прогнозируется, что это может произойти примерно в течение недели, то есть еще до конца 2023 года.

Напомним, недавно спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украине нужны истребители F-16 с полным комплектом. По его словам, речь идет о пилотах, инженерах, вооружениях, специалистах и инфраструктуре.