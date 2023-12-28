Чи є кошти на мобілізацію та коли чекати літаків F-16 — ефір Новини.LIVE

Колаж Новини.LIVE

Чи є в України кошти на мобілізацію, хто може отримати бронювання та коли чекати на фронті літаків F-16. Про це та не тільки поговорять гості студії Новини.LIVE.

Ефір можна подивитися на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Читайте також:

Ефір Новини.LIVE

Сьогодні гостями студії Новини.LIVE стали:

Ростислав Балабан — політолог,

Андрій Новак — Голова Комітету економістів України,

Петро Черник — військовий аналітик, полковник,

Олексій Буряченко — кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад".

Вони обговорять бюджет України для мобілізації, адже нещодавно в Мінфіні заявили, що не знають де брати гроші для цього. Нові правила бронювання від військової служби. Тепер бронюються лише чиновники категорії А, водночас категорії Б та В — лише до 50% від загальної кількості військовозобов’язаних. Та прибуття першої партії літаків F-16. Прогнозується, шо це може трапитись приблизно протягом тижня, тобто ще до кінця 2023 року.

Нагадаємо, нещодавно речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Україні потрібні винищувачі F-16 з повним комплектом. За його словами йдеться про пілотів, інженерів, озброєння, фахівців та інфраструктуру.