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Чи є кошти на мобілізацію та коли чекати літаків F-16 — ефір Новини.LIVE

28 грудня 2023 08:10
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Чи є кошти на мобілізацію та коли чекати літаків F-16 — ефір Новини.LIVE
Колаж Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Чи є в України кошти на мобілізацію, хто може отримати бронювання та коли чекати на фронті літаків F-16. Про це та не тільки поговорять гості студії Новини.LIVE.

Ефір можна подивитися на YouTube-каналі Новини.LIVE. 

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Ефір Новини.LIVE

Сьогодні гостями студії Новини.LIVE стали:

  • Ростислав Балабан — політолог,
  • Андрій Новак — Голова Комітету економістів України,
  • Петро Черник — військовий аналітик, полковник,  
  • Олексій Буряченко — кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад".

Вони обговорять бюджет України для мобілізації, адже нещодавно в Мінфіні заявили, що не знають де брати гроші для цього. Нові правила бронювання від військової служби. Тепер бронюються лише чиновники категорії А, водночас категорії Б та В — лише до 50% від загальної кількості військовозобов’язаних. Та прибуття першої партії літаків F-16. Прогнозується, шо це може трапитись приблизно протягом тижня, тобто ще до кінця 2023 року.

Нагадаємо, нещодавно речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Україні потрібні винищувачі F-16 з повним комплектом. За його словами йдеться про пілотів, інженерів, озброєння, фахівців та інфраструктуру.

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