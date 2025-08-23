Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Будет ли говорить Зеленский о территориях с Путиным — ответ МИД

Будет ли говорить Зеленский о территориях с Путиным — ответ МИД

Ua ru
Дата публикации 23 августа 2025 09:56
Готов ли Зеленский обсудить вопрос территорий с Путиным — в МИД ответили
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

В МИД Украины заявили, что глава государства Владимир Зеленский готов обсуждать территориальный вопрос с Путиным.

Об этом рассказал первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в интервью NBC News в пятницу, 22 августа.

Реклама
Читайте также:

Вопрос уступок территориями Украины или нет

Кислица заявил, что глава государства руководствуется действующим законодательством Украины в вопросе территорий. Кроме того, по словам представителя МИД, Зеленский учитывает мнение общественности, которая категорически выступает против обмена украинской земли.

"Но когда мы говорили о территориальных вопросах, президент Зеленский четко дал понять, что готов сесть и обсудить это с Путиным, начав обсуждение территориальных вопросов с линии боевых столкновений, которая сейчас существует", — сказал Кислица.

Он также отметил, что переговоры, которые прошли в Белом доме 18 августа были чрезвычайно важными для Украины. Кислица добавил, что это было достижением в мирном процессе, который "постепенно движется вперед". Он также убежден, что Украине важно подготовить проект гарантий безопасности.

"Мы можем иметь первый проект где-то в начале следующей недели, а потом мы должны решить, политическое руководство должно решить, как мы будем работать с этими проектами с политической стороны", — отметил Кислица.

Напомним, ранее мы писали о том, что глава государства Владимир Зеленский высказался относительно уступок территориями. Он подчеркнул, что Украина никому не подарит свою землю.

Также мы рассказывали о том, какими Зеленский видит гарантии безопасности для Украины. Он отметил, что сейчас ведутся переговоры на всех уровнях по этому поводу.

Владимир Зеленский владимир путин МИД война в Украине війна
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации