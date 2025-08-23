Готов ли Зеленский обсудить вопрос территорий с Путиным — в МИД ответили

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

В МИД Украины заявили, что глава государства Владимир Зеленский готов обсуждать территориальный вопрос с Путиным.

Об этом рассказал первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в интервью NBC News в пятницу, 22 августа.

Кислица заявил, что глава государства руководствуется действующим законодательством Украины в вопросе территорий. Кроме того, по словам представителя МИД, Зеленский учитывает мнение общественности, которая категорически выступает против обмена украинской земли.

"Но когда мы говорили о территориальных вопросах, президент Зеленский четко дал понять, что готов сесть и обсудить это с Путиным, начав обсуждение территориальных вопросов с линии боевых столкновений, которая сейчас существует", — сказал Кислица.

Он также отметил, что переговоры, которые прошли в Белом доме 18 августа были чрезвычайно важными для Украины. Кислица добавил, что это было достижением в мирном процессе, который "постепенно движется вперед". Он также убежден, что Украине важно подготовить проект гарантий безопасности.

"Мы можем иметь первый проект где-то в начале следующей недели, а потом мы должны решить, политическое руководство должно решить, как мы будем работать с этими проектами с политической стороны", — отметил Кислица.

