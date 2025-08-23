Чи готовий Зеленський обговорити питання територій з Путіним — в МЗС відповіли

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

У МЗС України заявили, що глава держави Володимир Зеленський готовий обговорювати територіальне питання з Путіним.

Про це розповів перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця в інтерв'ю NBC News у п'ятницю, 22 серпня.

Кислиця заявив, що глава держави керується чинним законодавством України у питанні територій. Крім того, за словами представника МЗС, Зеленський зважає на думку громадськості, яка категорично виступає проти обміну української землі.

"Але коли ми говорили про територіальні питання, президент Зеленський чітко дав зрозуміти, що готовий сісти й обговорити це з Путіним, почавши обговорення територіальних питань з лінії бойових зіткнень, яка зараз існує", — сказав Кислиця.

Він також зазначив, що переговори, які пройшли у Білому домі 18 серпня були надзвичайно важливими для України. Кислиця додав, що це було досягненням у мирному процесі, який "поступово рухається вперед". Він також переконаний, що Україні важливо підготувати проєкт гарантій безпеки.

"Ми можемо мати перший проєкт десь на початку наступного тижня, а потім ми маємо вирішити, політичне керівництво має вирішити, як ми будемо працювати з цими проєктами з політичного боку", — зазначив Кислиця.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що глава держави Володимир Зеленський висловився стосовно поступок територіями. Він наголосив, що Україна нікому не подарує свою землю.

Також ми розповідали про те, якими Зеленський бачить гарантії безпеки для України. Він наголосив, що зараз ведуться перемовини на всіх рівнях щодо цього.