По мнению Гетманцева, производители порноконтента должны платить налоги в Украине

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов и налогов Даниил Гетманцев. Фото: УНИАН

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев во время мероприятия "Новая экономика" высказал мнение, что главным препятствием на пути декриминализации производства "взрослого" контента является низкая готовность парламента к реформам. Гетманцев отметил, что на уплату налогов никак не влияет род занятости человека.

Об этом сообщает Экономическая правда.

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Гетманцев подчеркнул, что лично он не имеет возражений относительно легализации этой сферы деятельности и уплаты налогов ее представителями наравне с другими налогоплательщиками. Однако, по его словам, нынешняя позиция парламента затрудняет проведение необходимых законодательных изменений.

"Если говорить о вашем контенте, то мы все бесспорно за то, чтобы это легализовать и вы имели право платить налоги, так же как и другие. Для меня этот вопрос закрыт", — заявил он, когда отвечал на вопрос автора "взрослого" контента.

Гетманцев также отметил, что налоговая служба не анализирует содержание контента, который генерируют налогоплательщики, а потому вид деятельности не влияет на их налоговые обязательства. Он призвал всех участников рынка "взрослого" контента добросовестно выполнять свои налоговые обязанности.

Ранее мы сообщали, что в 2025 году налоговое законодательство по операциям с недвижимостью претерпело существенные изменения. Ключевым нововведением стало увеличение военного сбора с 1,5% до 5%.

Также стало известно, что украинцам в 2025 году не придется платить налог за люксовые автомобили. Соответствующее решение приняли в Министерстве экономики.