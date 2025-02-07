По мнению Гетманцева, производители порноконтента должны платить налоги в Украине

Налоги для звезд с видео для взрослых — аргументы Гетманцева
Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев во время мероприятия "Новая экономика" высказал мнение, что главным препятствием на пути декриминализации производства "взрослого" контента является низкая готовность парламента к реформам. Гетманцев отметил, что на уплату налогов никак не влияет род занятости человека.
Об этом сообщает Экономическая правда.
За что выступает Гетманцев
Гетманцев подчеркнул, что лично он не имеет возражений относительно легализации этой сферы деятельности и уплаты налогов ее представителями наравне с другими налогоплательщиками. Однако, по его словам, нынешняя позиция парламента затрудняет проведение необходимых законодательных изменений.
"Если говорить о вашем контенте, то мы все бесспорно за то, чтобы это легализовать и вы имели право платить налоги, так же как и другие. Для меня этот вопрос закрыт", — заявил он, когда отвечал на вопрос автора "взрослого" контента.
Гетманцев также отметил, что налоговая служба не анализирует содержание контента, который генерируют налогоплательщики, а потому вид деятельности не влияет на их налоговые обязательства. Он призвал всех участников рынка "взрослого" контента добросовестно выполнять свои налоговые обязанности.
Ранее мы сообщали, что в 2025 году налоговое законодательство по операциям с недвижимостью претерпело существенные изменения. Ключевым нововведением стало увеличение военного сбора с 1,5% до 5%.
Также стало известно, что украинцам в 2025 году не придется платить налог за люксовые автомобили. Соответствующее решение приняли в Министерстве экономики.
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