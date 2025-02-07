На думку Гетманцева, виробники порноконтенту мають сплачувати податки в Україні

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів та податків Данило Гетманцев. Фото: УНІАН

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев під час заходу "Нова економіка" висловив думку, що головною перешкодою на шляху декриміналізації виробництва "дорослого" контенту є низька готовність парламенту до реформ. Гетманцев зазначив, що на сплату податків ніяк не впливає рід зайнятості людини.

Про це повідомляє Економічна правда.

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Гетьманцев підкреслив, що особисто він не має заперечень стосовно легалізації цієї сфери діяльності та сплати податків її представниками нарівні з іншими платниками податків. Проте, за його словами, нинішня позиція парламенту ускладнює проведення необхідних законодавчих змін.

"Якщо говорити про ваш контент, то ми всі безперечно за те, щоб це легалізувати і ви мали право сплачувати податки, так само як і інші. Для мене це питання закрите", — заявив він, коли відповідав на питання автора "дорослого" контенту.

Гетманцев також наголосив, що податкова служба не аналізує зміст контенту, який генерують платники податків, а тому вид діяльності не впливає на їхні податкові зобов'язання. Він закликав усіх учасників ринку "дорослого" контенту сумлінно виконувати свої податкові обов'язки.

Раніше ми повідомляли, що у 2025 році податкове законодавство щодо операцій з нерухомістю зазнало суттєвих змін. Ключовим нововведенням стало збільшення військового збору з 1,5% до 5%.

Також стало відомо, що українцям у 2025 році не доведеться сплачувати податок за люксові автомобілі. Відповідне рішення прийняли у Міністерстві економіки.