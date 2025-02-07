На думку Гетманцева, виробники порноконтенту мають сплачувати податки в Україні

Податки для зірок з відео для дорослих — аргументи Гетманцева
Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев під час заходу "Нова економіка" висловив думку, що головною перешкодою на шляху декриміналізації виробництва "дорослого" контенту є низька готовність парламенту до реформ. Гетманцев зазначив, що на сплату податків ніяк не впливає рід зайнятості людини.
Про це повідомляє Економічна правда.
За що виступає Гетьманцев
Гетьманцев підкреслив, що особисто він не має заперечень стосовно легалізації цієї сфери діяльності та сплати податків її представниками нарівні з іншими платниками податків. Проте, за його словами, нинішня позиція парламенту ускладнює проведення необхідних законодавчих змін.
"Якщо говорити про ваш контент, то ми всі безперечно за те, щоб це легалізувати і ви мали право сплачувати податки, так само як і інші. Для мене це питання закрите", — заявив він, коли відповідав на питання автора "дорослого" контенту.
Гетманцев також наголосив, що податкова служба не аналізує зміст контенту, який генерують платники податків, а тому вид діяльності не впливає на їхні податкові зобов'язання. Він закликав усіх учасників ринку "дорослого" контенту сумлінно виконувати свої податкові обов'язки.
Раніше ми повідомляли, що у 2025 році податкове законодавство щодо операцій з нерухомістю зазнало суттєвих змін. Ключовим нововведенням стало збільшення військового збору з 1,5% до 5%.
Також стало відомо, що українцям у 2025 році не доведеться сплачувати податок за люксові автомобілі. Відповідне рішення прийняли у Міністерстві економіки.
Читайте Новини.LIVE!