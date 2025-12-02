Видео
Главная Новости дня Четвертый за неделю — в Черном море атаковали российский танкер

Четвертый за неделю — в Черном море атаковали российский танкер

Ua ru
Дата публикации 2 декабря 2025 17:51
Атака на танкер РФ 2 декабря в Черном море — детали
Атакованный российский танкер. Фото: Telegram/Mash

В Черном море 2 декабря атаковали российский танкер Midvolga-2, который направлялся из РФ в Грузию. Это произошло в 150 километрах от побережья Ялты во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Главное управление по морским делам Турции.

Атака на танкер РФ в Черном море

Отмечается, что танкер атаковал воздушный беспилотник в Черном море, когда он направлялся из России в Грузию с грузом подсолнечного масла. На борту находились 13 членов экипажа. Также судно не запросило помощь, однако изменило курс и двигалось в сторону турецкого города Синоп.

Атака на танкер РФ 2 грудня
Атакованный российский танкер. Фото: Telegram/Mash
null
Последствия атаки на танкер РФ. Фото: Telegram/Mash

Позже стало известно, что беспилотник ударил по ходовой рубке, где находились капитан судна и второй механик. Оба получили осколочные ранения. Им оказали первую помощь на борту.

Отметим, это уже четвертый подобный инцидент с танкерами, которые транспортируют продукцию из России, за последнюю неделю.

Реакция Украины

Представитель МИД Георгий Тихий заявил, что Украина не причастна к атаке на российский танкер и отверг все обвинения.

"Украина не имеет никакого отношения к этому инциденту, и мы официально опровергаем любые подобные обвинения, выдвинутые российской пропагандой", — подчеркнул Тихий.

В то же время он намекнул, что Россия могла инсценировать эту атаку, поскольку маршрут судна не имел смысла и был через свободную экономическую зону.

Атака на танкер РФ у Чорному морі
Скриншот сообщения Георгия Тихого

Напомним, 28 ноября СБУ взорвала два российских танкера в Черном море. Оба судна получили критические повреждения и фактически выведены из эксплуатации.

Кроме того, 1 декабря вблизи западного побережья Африки был поражен танкер Mersin.

Турция Черное море Россия атака танкер
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
