Атака на танкер РФ 2 грудня у Чорному морі — деталі

У Чорному морі 2 грудня атакували російський танкер Midvolga-2, який прямував з РФ до Грузії. Це сталося за 150 кілометрів від узбережжя Ялти в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє Головне управління з морських справ Туреччини.

Атака на танкер РФ у Чорному морі

Зазначається, що танкер атакував повітряний безпілотник у Чорному морі, коли він прямував з Росії до Грузії з вантажем соняшникової олії. На борту перебували 13 членів екіпажу. Також судно не запросило допомогу, однак змінило курс і рухалося в бік турецького міста Синоп.

Пізніше стало відомо, що безпілотник вдарив по ходовій рубці, де перебували капітан судна та другий механік. Обидва отримали осколкові поранення. Їм надали першу допомогу на борту.

Зазначимо, це вже четвертий подібний інцидент із танкерами, які транспортують продукцію з Росії, за останній тиждень.

Реакція України

Речник МЗС Георгій Тихий заявив, що Україна не причетна до атаки на російський танкер і відкинув усі звинувачення.

"Україна не має жодного стосунку до цього інциденту, і ми офіційно спростовуємо будь-які подібні звинувачення, висунуті російською пропагандою", — наголосив Тихий.

Водночас він натякнув, що Росія могла інсценувати цю атаку, оскільки маршрут судна не мав сенсу і був через вільну економічну зону.

Нагадаємо, 28 листопада СБУ підірвала два російські танкери у Чорному морі. Обидва судна отримали критичні пошкодження та фактично виведені з експлуатації.

Крім того, 1 грудня поблизу західного узбережжя Африки був уражений танкер Mersin.