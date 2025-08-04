Что делать, чтобы не стоять на границе - советы

Авто на границе Украины. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

В пунктах пропуска на Львовщине зафиксирован существенный рост количества путешественников — на 40% больше желающих пересечь границу, чем обычно. А в выходные дни нагрузка увеличивается еще на 16%.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщила пресс-секретарь 7-го Карпатского пограничного отряда Светлана Бурда.

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По ее словам, наиболее загруженными остаются пункты пропуска в Краковце и Шегинях. Наименее загруженными пунктами остаются Смильница и Нижанковичи.

"Мы советуем путешественникам, которые не желают проводить время в очередях, выбирать менее загруженные пункты пропуска. А также рекомендуем планировать пересечение границы на поздние вечерние или ранние утренние часы", — отметила Бурда.

Кроме того, она добавила, пункт пропуска "Краковец" возобновил работу после временной приостановки, которая была вызвана перебоями в работе электротрансформатора.

"Сейчас на выездном направлении осуществляют оформление грузового транспорта, а на въездном оформляют абсолютно все виды автотранспорта", — уточнила Бурда.

Пограничники советуют следить за оперативной информацией о работе пунктов пропуска и планировать поездки заранее.

Напомним, что Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины внедрило обновленные правила пользования электронной системой "еЧерга", которая регулирует очередность грузового автотранспорта на пунктах пропуска.

Также стало известно, что с 12 октября начнет работу система въезда-выезда (EES), которая изменит процедуру пересечения границы для украинцев.