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Головна Новини дня Черги на кордоні зростають — у ДПСУ порадили, як уникнути заторів

Черги на кордоні зростають — у ДПСУ порадили, як уникнути заторів

Ua ru
Дата публікації: 4 серпня 2025 23:51
Що робити, щоб не стояти на кордоні - поради
Авто на кордоні України. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

У пунктах пропуску на Львівщині зафіксовано суттєве зростання кількості подорожніх — на 40% більше охочих перетнути кордон, ніж зазвичай. А у вихідні дні навантаження збільшується ще на 16%.

Про це в коментарі Новини.LIVE повідомила речниця 7-го Карпатського прикордонного загону Світлана Бурда.

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За її словами, найбільш завантаженими залишаються пункти пропуску у Краківці та Шегинях. Найменш завантаженими пунктами лишаються Смільниця та Нижанковичі.

"Ми радимо подорожнім, які не бажають проводити час у чергах, обирати менш завантажені пункти пропуску. А також рекомендуємо планувати перетин кордону на пізні вечірні або ранні ранкові години", — зазначила Бурда.

Крім того, вона додала, пункт пропуску "Краківець" відновив роботу після тимчасового призупинення, яке було спричинене перебоями в роботі електротрансформатора.

"Зараз на виїзному напрямку здійснюють оформлення вантажного транспорту, а на в’їзному оформлюють абсолютно усі види автотранспорту", — уточнила Бурда.

Прикордонники радять стежити за оперативною інформацією щодо роботи пунктів пропуску та планувати поїздки завчасно.

Нагадаємо, що Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України впровадило оновлені правила користування електронною системою "єЧерга", яка регулює черговість вантажного автотранспорту на пунктах пропуску.

Також стало відомо, що з 12 жовтня розпочне роботу система в'їзду-виїзду (EES), яка змінить процедуру перетину кордону для українців.

кордон українці подорож Львів прикордонники
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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