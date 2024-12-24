Очереди на границе с Польшей 24 декабря – советы для пассажиров

Очередь из машин на одном из КПП. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница

По состоянию на 24 декабря погрузка на контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе Украины и Польши существенно снизилась. Пограничники советуют выбирать некоторые КПП, где очередь из машин значительно меньше.

Об этом сообщил Владислав Пясецкий, заместитель начальника отдела организации пограничного контроля Львовского пограничного отряда в эфире КИЕВ24.

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По его словам, пассажиропоток сократился, а количество очередей значительно уменьшилось по сравнению с предыдущими днями.

Чтобы избежать долгого ожидания на границе, Пясецкий рекомендует водителям и путешественникам выбирать менее загруженные КПП в пределах Львовской области. Среди таких пунктов названы "Смольница", "Нижанковичи", "Угринов" и "Рава-Русская".

Это позволит гражданам планировать свои поездки более практично, особенно в период праздничных перевозок, когда на границах традиционно наблюдается повышенная нагрузка.

Напомним, сегодня, 24 декабря, по состоянию на утро ситуация на границе значительно улучшилась, очереди из машин не были зафиксированы практически ни на одном из контрольно-пропускных пунктов.

А вчера, 23 декабря, в ГПСУ заявили по рекордной отметке пассажиропотока на границе.