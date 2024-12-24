Черги на кордоні з Польщею 24 грудня — поради для пасажирів

Черга з машин на одному з КПП. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Станом на 24 грудня навантаження на контрольно-пропускні пункти (КПП) на кордоні України та Польщі суттєво знизилося. Прикордонники радять обирати деякі КПП, де черга з машин значно менша.

Про це повідомив Владислав Пясецький, заступник начальника відділу організації прикордонного контролю Львівського прикордонного загону в ефірі КИЇВ24.

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За його словами, пасажиропотік скоротився, а кількість черг значно зменшилася порівняно з попередніми днями.

Щоб уникнути довгого очікування на кордоні, Пясецький рекомендує водіям і подорожуючим обирати менш завантажені КПП у межах Львівської області. Серед таких пунктів названо "Смільниця", "Нижанковичі", "Угринів" і "Рава-Руська".

Це дозволить громадянам планувати свої подорожі більш практично, особливо в період святкових перевезень, коли на кордонах традиційно спостерігається підвищене навантаження.

Нагадаємо, сьогодні, 24 грудня, станом на ранок ситуація на кордоні значно покращилась, черг з машин не було зафіксовано практично на жодному з контрольно-пропускних пунктів.

А вчора, 23 грудня в ДПСУ заявили по рекордну позначку пасажиропотоку на кордоні.