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Из-за войны в Украине вырос спрос — Британия возобновляет производство гаубиц М777

5 января 2024 01:16
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Из-за войны в Украине вырос спрос — Британия возобновляет производство гаубиц М777
Военные атакуют цель из гаубицы М777. Фото: Reuters
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Британская компания BAE Systems, 4 января, подписала контракт с американской армией о производстве гаубиц М777. Спрос на них увеличился после того, как украинские войска начали их успешно применять против армии РФ.

Об этом сообщает пресс-служба BAE System.

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Британия возобновляет производство гаубиц М777

Соглашение было заключено на сумму 50 миллионов долларов. Она подразумевает создание титановых конструкций для артиллерийских установок М777. Впрочем, сначала британский производитель возобновит производство деталей для ремонта гаубиц. Следовательно, отправку первой партии следует ожидать не раньше 2025 года.

Интерес к системам уже проявили покупатели в Европе, Азии и США.

"Компания работает с британскими и американскими поставщиками над возобновлением производства, но решение о том, где это будет происходить, еще не принято" , — говорится в сообщении.

В то же время, впервые гаубицу M777 использовали в боях в Афганистане. Она способна поражать цели на расстоянии до 30 км.

"Она легче многих других аналогичных буксируемых гаубиц, и это оружие активно используется в войне", — добавили в пресс-службе.

Напомним, количество убитого личного состава российской армии выросло по сравнению с 2022 годом. В результате в России уйдет около десяти лет, чтобы восстановить профессиональное войско.

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