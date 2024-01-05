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Через війну в Україні зріс попит — Британія відновлює виробництво гаубиць М777

5 січня 2024 01:16
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Через війну в Україні зріс попит — Британія відновлює виробництво гаубиць М777
Військові атакують ціль з гаубиці М777. Фото: Reuters
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Британська компанія BAE Systems, 4 січня, підписала контракт з американською армією про виробництво гаубиць М777. Попит на них зріс після того, як українські війська почали їх успішно застосовувати проти армії РФ.

Про це повідомляє пресслужба BAE System.

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Британія відновлює виробництво гаубиць М777

Угоду уклали на суму 50 мільйонів доларів. Вона передбачає виробництво титанових конструкцій для артилерійських установок М777. Утім, спершу британський виробник  відновить виробництво деталей для ремонту гаубиць. Відтак відправлення першої партії варто очікувати не раніше 2025 року.

Цікавість до систем уже виявили покупці у Європі, Азії та США.

"Компанія працює з британськими й американськими постачальниками над відновленням виробництва, але рішення про те, де це буде відбуватися, ще не ухвалене", — мовиться у повідомленні.

Водночас вперше гаубицю M777 використали у боях в Афганістані. Вона здатна вражати цілі на відстані до 30 кілометрів.

"Вона легша за багато інших аналогічних буксируваних гаубиць, і ця зброя активно використовується у війні", — додали у пресслужбі.

Нагадаємо, кількість вбитого особового складу російської армії зросла порівняно з 2022 роком. Внаслідок цього у Росії піде близько десяти років, аби відновити професійне військо.

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