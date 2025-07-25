Враг ударил по Сумах, повреждено админздание - фото

Из-за удара по Сумах повреждено админздание — фото от ГСЧС
Ua ru
Дата публикации 25 июля 2025 10:24
Спасатель на месте атаки. Фото: ГСЧС
Российские войска утром в пятницу, 25 июля, нанесли удар по Сумах. В городе повреждено административное здание, разгорелся пожар.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Telegram.
Реклама
Читайте также:
Атака на Сумы 25 июля
Утром россияне ударили по Сумах, спасатели ликвидировали последствия очередной российской атаки. Повреждения получило административное здание, там возникло возгорание.
Также сотрудники ГСЧС провели обследование территории, которая пострадала от вражеского удара.
Напомним, на днях россияне ударили по критической инфраструктуре Сум, из-за чего часть района осталась без света.
А 22 июля враг совершил массированную атаку на Сумы, погибла женщина, есть раненые.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама