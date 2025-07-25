Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Из-за удара по Сумах повреждено админздание — фото от ГСЧС

Из-за удара по Сумах повреждено админздание — фото от ГСЧС

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2025 10:24
Враг ударил по Сумах, повреждено админздание - фото
Спасатель на месте атаки. Фото: ГСЧС

Российские войска утром в пятницу, 25 июля, нанесли удар по Сумах. В городе повреждено административное здание, разгорелся пожар.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Атака на Сумы 25 июля

Утром россияне ударили по Сумах, спасатели ликвидировали последствия очередной российской атаки. Повреждения получило административное здание, там возникло возгорание.

Пошкоджена адміністративна будівля в Сумах після ранкової атаки РФ
Спасатели ликвидируют пожар. Фото: ГСЧС
Загоряння внаслідок російського удару по Сумах — рятувальники гасять пожежу
Спасатели ликвидируют пожар, фото: ГСЧС
Рятувальники ДСНС ліквідовують наслідки ворожої атаки в Сумах
Спасатель на месте пожара. Фото: ГСЧС
Співробітники ДСНС обстежують територію після обстрілу в обласному центрі
Спасатель на месте пожара, фото: ГСЧС

Также сотрудники ГСЧС провели обследование территории, которая пострадала от вражеского удара.

null
Скриншот поста ГСЧС

Напомним, на днях россияне ударили по критической инфраструктуре Сум, из-за чего часть района осталась без света.

А 22 июля враг совершил массированную атаку на Сумы, погибла женщина, есть раненые.

ГСЧС Сумы обстрелы война в Украине атака
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации