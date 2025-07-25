Враг ударил по Сумах, повреждено админздание - фото

Спасатель на месте атаки. Фото: ГСЧС

Российские войска утром в пятницу, 25 июля, нанесли удар по Сумах. В городе повреждено административное здание, разгорелся пожар.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Атака на Сумы 25 июля

Утром россияне ударили по Сумах, спасатели ликвидировали последствия очередной российской атаки. Повреждения получило административное здание, там возникло возгорание.

Спасатели ликвидируют пожар. Фото: ГСЧС

Спасатели ликвидируют пожар, фото: ГСЧС

Спасатель на месте пожара. Фото: ГСЧС

Спасатель на месте пожара, фото: ГСЧС

Также сотрудники ГСЧС провели обследование территории, которая пострадала от вражеского удара.

Скриншот поста ГСЧС

Напомним, на днях россияне ударили по критической инфраструктуре Сум, из-за чего часть района осталась без света.

А 22 июля враг совершил массированную атаку на Сумы, погибла женщина, есть раненые.