Ворог вдарив по Сумах, пошкоджено адмінбудівлю — фото

Через удар по Сумах пошкоджена адмінбудівля — фото від ДСНС
Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2025 10:24
Рятувальник на місці атаки. Фото: ДСНС
Російські війська вранці у п'ятницю, 25 липня, завдали удару по Сумах. У місті пошкоджено адміністративну будівлю, розгорілася пожежа.
Про це повідомила пресслужба ДСНС у Telegram.
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Атака на Суми 25 липня
Вранці росіяни вдарили по Сумах, рятувальники ліквідували наслідки чергової російської атаки. Пошкоджень зазнала адміністративна будівля, там виникло загоряння.
Також співробітники ДСНС провели обстеження території, яка постраждала від ворожого удару.
Нагадаємо, днями росіяни вдарили по критичній інфраструктурі Сум, через що частина району залишилася без світла.
А 22 липня ворог здійснив масовану атаку на Суми, загинула жінка, є поранені.
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