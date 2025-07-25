Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Через удар по Сумах пошкоджена адмінбудівля — фото від ДСНС

Через удар по Сумах пошкоджена адмінбудівля — фото від ДСНС

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2025 10:24
Ворог вдарив по Сумах, пошкоджено адмінбудівлю — фото
Рятувальник на місці атаки. Фото: ДСНС

Російські війська вранці у п'ятницю, 25 липня, завдали удару по Сумах. У місті пошкоджено адміністративну будівлю, розгорілася пожежа.

Про це повідомила пресслужба ДСНС у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Атака на Суми 25 липня

Вранці росіяни вдарили по Сумах, рятувальники ліквідували наслідки чергової російської атаки. Пошкоджень зазнала адміністративна будівля, там виникло загоряння.

Пошкоджена адміністративна будівля в Сумах після ранкової атаки РФ
Рятувальники ліквідовують пожежу.  Фото: ДСНС
Загоряння внаслідок російського удару по Сумах — рятувальники гасять пожежу
Рятувальники ліквідовують пожежу.  Фото: ДСНС
Рятувальники ДСНС ліквідовують наслідки ворожої атаки в Сумах
Рятувальник на місці пожежі.  Фото: ДСНС
Співробітники ДСНС обстежують територію після обстрілу в обласному центрі
Рятувальник на місці пожежі.  Фото: ДСНС

Також співробітники ДСНС провели обстеження території, яка постраждала від ворожого удару.

null
Скриншот допису ДСНС

Нагадаємо, днями росіяни вдарили по критичній інфраструктурі Сум, через що частина району залишилася без світла.

А 22 липня ворог здійснив масовану атаку на Суми, загинула жінка, є поранені.

ДСНС Суми обстріли війна в Україні атака
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації