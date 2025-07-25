Ворог вдарив по Сумах, пошкоджено адмінбудівлю — фото

Рятувальник на місці атаки. Фото: ДСНС

Російські війська вранці у п'ятницю, 25 липня, завдали удару по Сумах. У місті пошкоджено адміністративну будівлю, розгорілася пожежа.

Про це повідомила пресслужба ДСНС у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Атака на Суми 25 липня

Вранці росіяни вдарили по Сумах, рятувальники ліквідували наслідки чергової російської атаки. Пошкоджень зазнала адміністративна будівля, там виникло загоряння.

Рятувальники ліквідовують пожежу. Фото: ДСНС

Рятувальники ліквідовують пожежу. Фото: ДСНС

Рятувальник на місці пожежі. Фото: ДСНС

Рятувальник на місці пожежі. Фото: ДСНС

Також співробітники ДСНС провели обстеження території, яка постраждала від ворожого удару.

Скриншот допису ДСНС

Нагадаємо, днями росіяни вдарили по критичній інфраструктурі Сум, через що частина району залишилася без світла.

А 22 липня ворог здійснив масовану атаку на Суми, загинула жінка, є поранені.